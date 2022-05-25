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Сегодня, 11:05

В «Химках» объяснили, почему Мирзов не полетел с командой в Хабаровск

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ризуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о намерении клуба расстаться с полузащитником Резуаном Мирзовым.

«Он не полетел в Хабаровск по медицинским показаниям. Что там не так не могу сказать, я не общался с медицинским штабом. Конфликт с главным тренером? У нас в команде конфликтов нет. Будущее в команде со всеми футболистами будем обсуждать после выполнения задачи. Пока что мы не можем ни по кому сформировать позицию», — сказал Терюшков «СЭ».

В текущем сезоне Мирзов провел 24 матча в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Первый стыковой матч за участие в следующем сезоне РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками» пройдет завтра 25 мая. Начало — в 12.30 мск.

Резиуан Мирзов
ФК Химки
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