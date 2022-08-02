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Сегодня, 20:26

Семин рассказал, в чем «Спартак» достиг прогресса при Абаскале

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о прогрессе «Спартака» при наставнике Гильермо Абаскале.

«Изменился ли «Спартак» при новом тренере? Делать глобальные выводы рано, прошло всего три тура. Но что уже понятно — «Спартак» стал играть в более атакующий и зрелищный футбол. Схема изменилась на более атакующую, команда теперь играет в четыре защитника, а не в пять. Это не может не радовать.

Сейчас «Спартак» много играет в атаке, создает большое количество моментов и, что самое главное, реализует их. На старте чемпионата красно-белые выглядят лучше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Красно-белые на старте чемпионата России обыграли «Краснодар» (4:1) и «Оренбург» (4:1), а также поделили очки с «Ахматом» (1:1). После трех туров «Спартак» с 7 очками делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА.

В следующем матче красно-белые встретятся на выезде с «Уралом» 6 августа. Начало — в 15.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-pri-abaskale-spartak-stal-igrat-v-bolee-atakuyushhij-i-zrelishhny-j-futbol/
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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