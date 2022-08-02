Семин рассказал, в чем «Спартак» достиг прогресса при Абаскале

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о прогрессе «Спартака» при наставнике Гильермо Абаскале.

«Изменился ли «Спартак» при новом тренере? Делать глобальные выводы рано, прошло всего три тура. Но что уже понятно — «Спартак» стал играть в более атакующий и зрелищный футбол. Схема изменилась на более атакующую, команда теперь играет в четыре защитника, а не в пять. Это не может не радовать.

Сейчас «Спартак» много играет в атаке, создает большое количество моментов и, что самое главное, реализует их. На старте чемпионата красно-белые выглядят лучше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Красно-белые на старте чемпионата России обыграли «Краснодар» (4:1) и «Оренбург» (4:1), а также поделили очки с «Ахматом» (1:1). После трех туров «Спартак» с 7 очками делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА.

В следующем матче красно-белые встретятся на выезде с «Уралом» 6 августа. Начало — в 15.00 мск.