Агент Малкома и Клаудиньо: «Нет ни одной причины, чтобы они ушли из «Зенита»

Агент Малкома и Клаудиньо объяснил, почему футболисты приняли решение продлить контракты с «Зенитом»

Агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия объяснил, почему бразильские игроки приняли решение продлить контракты с клубом из Санкт-Петербурга.

«Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом», потому что очень любят Санкт-Петербург и клуб. Нет ни одной причины, чтобы они ушли из «Зенита». Это очень хорошая команда, с четкой структурой, где все понятно. Они очень счастливы», — сказал Гарсия «СЭ».

22 июля «Зенит» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. 25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го.

После трех туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав семь очков.