Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:25

Журавель: «Второй состав «Зенита» был бы на четвертом месте в РПЛ»

Комментатор Журавель считает, что «Зенит» оформит чемпионство в апреле
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказался о силе «Зенита».

«Когда «Зенит» станет чемпионом? Наверное, в апреле. Самый неприятный тезис для всех, кто соперничает с ними, если «Зенит» выставит в чемпионат второй состав, то он будет на четвертом месте. У них и первый состав хорош и второй хорош. Запас прочности сумасшедший», — сказал Журавель.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в четвертый раз подряд стали чемпионами России.

После трех туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав семь очков.

РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Юрий Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Журавель о «Локомотиве»: «С таким составом и тренерским штабом невозможно решать серьезные задачи»
Журавель: «Предложил бы Германа Ткаченко на пост гендира «Спартака»
Журавель: «Федун в «Спартаке» — это треш»
Журавель: «Я был редким оптимистом, когда назначили Абаскаля в «Спартак»
Пономарев — о возможном переходе Хоакина Сосы в ЦСКА: «Ему 20 лет, перспективный парень»
Журавель рассказал, что в Воронеже может появиться новый стадион
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Семин рассказал, в чем «Спартак» достиг прогресса при Абаскале
Журавель о «Локомотиве»: «С таким составом и тренерским штабом невозможно решать серьезные задачи»
Радченко — о Бакаеве: «В последней игре он доказал, что будет бороться за место в составе»
Журавель: «Предложил бы Германа Ткаченко на пост гендира «Спартака»
Журавель: «Федун в «Спартаке» — это треш»
Журавель: «Я был редким оптимистом, когда назначили Абаскаля в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журавель о «Локомотиве»: «С таким составом и тренерским штабом невозможно решать серьезные задачи»

Семин рассказал, в чем «Спартак» достиг прогресса при Абаскале
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости