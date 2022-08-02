Журавель: «Второй состав «Зенита» был бы на четвертом месте в РПЛ»

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказался о силе «Зенита».

«Когда «Зенит» станет чемпионом? Наверное, в апреле. Самый неприятный тезис для всех, кто соперничает с ними, если «Зенит» выставит в чемпионат второй состав, то он будет на четвертом месте. У них и первый состав хорош и второй хорош. Запас прочности сумасшедший», — сказал Журавель.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в четвертый раз подряд стали чемпионами России.

После трех туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав семь очков.