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Сегодня, 22:25

Новиков считает заслуженной победу «Динамо» над «Ахматом»

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Кирилл Новиков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил домашнюю победу бело-голубых в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Динамо» заслуженно одержало уверенную победу. Здесь другого быть не может, показали хороший футбол. «Ахмат», на мой взгляд, провел не лучший свой матч. В команде были многочисленные потери, это сказалось на игре. Но во втором тайме «Ахмат» показал, что даже этим составом мог создать проблемы. Если бы первый тайм провели, как второй, то шансов было бы больше», — сказал Новиков «СЭ».

После победы «Динамо» осталось на втором месте турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, имея в активе 52 очка. «Ахмат» (32 очка) идет восьмым.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
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 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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