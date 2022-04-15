Карапузов: «Надеюсь «Динамо» обгонит «Зенит»

Полузащитник «Динамо», выступающий на правах аренды за «Ахмат» Владислав Карапузов рассказал о ситуации в клубе и высказался о чемпионской гонке в Тинькофф РПЛ.

— Мы все чаще слышим, что в «Ахмате» конфликт с Талалевым.

— Я не буду это комментировать. Он эмоциональный после побед и поражений. Этот матч не был исключением.

— В чем он обвинял вас?

— В том, что глупо пропускаем и не реализовываем свои моменты. Мы все это понимаем. Надо реализовывать свои моменты, отрабатывать на тренировках. Только так можно это исправить.

— Почему Андрей Семенов лишился капитанской повязки?

— Не буду это комментировать.

— Твой прогноз: «Динамо» обгонит «Зенит»?

— Надеюсь, да.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем тура РПЛ грозненцы сыграют с «Сочи» 23 апреля.