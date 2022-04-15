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Голы Смолова и Тюкавина принесли «Динамо» победу над «Ахматом»

«Динамо» победило «Ахмат» в стартовом матче 25-го тура
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 апреля. Москва. «Динамо» — «Ахмат» — 2:0.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

«Динамо» на своем поле победило «Ахмат» в стартовом матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Оба мяча бело-голубые забили во втором тайме. Сначала счет открыл нападающий Федор Смолов. Для него это уже четвертый гол после возвращения в московский клуб.

А потом отличился форвард Константин Тюкавин, который вышел на замену как раз вместо Смолова по ходу второго тайма.

Перед началом встречи прошла торжественная церемония в честь голкипера «Динамо» Антона Шунина и его попадания в «Клуб Льва Яшина» (вратари, которые провели 100 «сухих» матчей). Памятный подарок ему вручила вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна.

«Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.

«Ахмат» не может выиграть на протяжении шести матчей. Команда занимает восьмое место (32 очка).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Ахмат
Голы
Смолов, 59 (1:0), Тюкавин, 79 (2:0)
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Скопинцев, 85) Моро Макаров (Грулев, 84) Захарян Шиманьски (Лесовой, 73) Фомин Смолов (Тюкавин, 66)
Ахмат
Гудиев Тодорович Богосавац Семенов Быстров Коновалов (Иналкаев, 80) Садулаев (Карапузов, 53) Трошечкин (Умаев, 81) Харин (Ибишев, 87) Тимофеев Себай (Конате, 53)
Предупреждения
Моро 43’  -  Трошечкин 31’, Себай 50’, Умаев 83’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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«Динамо» — «Ахмат»: видео голов матча 25-го тура РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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