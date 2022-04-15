Голы Смолова и Тюкавина принесли «Динамо» победу над «Ахматом»

«Динамо» на своем поле победило «Ахмат» в стартовом матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Оба мяча бело-голубые забили во втором тайме. Сначала счет открыл нападающий Федор Смолов. Для него это уже четвертый гол после возвращения в московский клуб.

А потом отличился форвард Константин Тюкавин, который вышел на замену как раз вместо Смолова по ходу второго тайма.

Перед началом встречи прошла торжественная церемония в честь голкипера «Динамо» Антона Шунина и его попадания в «Клуб Льва Яшина» (вратари, которые провели 100 «сухих» матчей). Памятный подарок ему вручила вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна.

«Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.

«Ахмат» не может выиграть на протяжении шести матчей. Команда занимает восьмое место (32 очка).