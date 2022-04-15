«Динамо» — «Ахмат»: видеообзор матча 25-го тура РПЛ

«Динамо» победило «Ахмат» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили нападающие Федор Смолов и Константин Тюкавин.

«Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками располагается на восьмой строчке.