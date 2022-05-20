Парфенов: «Еще не факт, что «Арсенал» вылетит напрямую, поскольку пока неизвестно, расширят ли РПЛ»

Парфенов считает, что еще не факт, что «Арсенал» вылетит напрямую из РПЛ

Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча команды с «Уралом» в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Во-первых, еще не факт, что они вылетят напрямую, поскольку пока неизвестно, расширят ли Премьер-лигу перед следующим сезоном. Вылетать никому не хочется, ведь между контрактами в РПЛ и ФНЛ огромная разница. Во-вторых, они обязаны хотя бы в последнем туре реабилитироваться перед поклонниками, а не совершить очередной плевок им в лицо. Ходят слухи, что клуб испытывает финансовые сложности и рискует даже не выступить в ФНЛ, но мне сложно это комментировать. Насколько знаю, губернатор области поддерживает команду и не собирается отказываться от этого», — приводит слова специалиста RT.

«Арсенал» в 29-м туре РПЛ проиграл «Уфе» со счетом 1:2 и за один тур до конца сезона впервые с 2015 года вылетел в ФНЛ.

В 30-м туре чемпионата России тульская команда сыграет с «Уралом». Матч пройдет в субботу, 21 мая, начало — в 17:00 по московскому времени.