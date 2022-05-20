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Парфенов: «Еще не факт, что «Арсенал» вылетит напрямую, поскольку пока неизвестно, расширят ли РПЛ»

Парфенов считает, что еще не факт, что «Арсенал» вылетит напрямую из РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча команды с «Уралом» в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Во-первых, еще не факт, что они вылетят напрямую, поскольку пока неизвестно, расширят ли Премьер-лигу перед следующим сезоном. Вылетать никому не хочется, ведь между контрактами в РПЛ и ФНЛ огромная разница. Во-вторых, они обязаны хотя бы в последнем туре реабилитироваться перед поклонниками, а не совершить очередной плевок им в лицо. Ходят слухи, что клуб испытывает финансовые сложности и рискует даже не выступить в ФНЛ, но мне сложно это комментировать. Насколько знаю, губернатор области поддерживает команду и не собирается отказываться от этого», — приводит слова специалиста RT.

«Арсенал» в 29-м туре РПЛ проиграл «Уфе» со счетом 1:2 и за один тур до конца сезона впервые с 2015 года вылетел в ФНЛ.

В 30-м туре чемпионата России тульская команда сыграет с «Уралом». Матч пройдет в субботу, 21 мая, начало — в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005784-parfyonov-arsenal-ural-boi
Дмитрий Парфенов
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Урал
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И В Н П +/- О
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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