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Экс-футболист ЦСКА Гришин считает, что Карпин хочет опередить «Спартак» в РПЛ

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Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что «Ростов» будет стараться победить «Спартак» ради того, чтобы опередить красно-белых в турнирной таблице РПЛ.

«Красно-синих ждет непростая игра, ведь «Ростов», напротив, находится в отличной форме и после возвращения Валерия Карпина демонстрирует хорошие результаты. Да и ему самому, думаю, важно опередить «Спартак» в турнирной таблице. Можно вспомнить, как Зарема Салихова после очного матча жестко высказалась в адрес тренера. Но он своей работой все уже доказал. С другой стороны, для футболистов нет разницы, девятое место занять или десятое. Все думают только о первом», — цитирует Гришина RT.

«Ростов» и «Спартак» находятся на девятом и 10-м местах в турнирной таблице РПЛ. Обе команды имеют по 38 очков.

В заключительном туре красно-белые сыграют против «Химок». «Ростов» встретится с ЦСКА. Все матчи пройдут 21 мая в 17.00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005802-grishin-karpin-spartak-tablica
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александр Гришин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

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П
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Краснодар

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