Экс-футболист ЦСКА Гришин считает, что Карпин хочет опередить «Спартак» в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что «Ростов» будет стараться победить «Спартак» ради того, чтобы опередить красно-белых в турнирной таблице РПЛ.

«Красно-синих ждет непростая игра, ведь «Ростов», напротив, находится в отличной форме и после возвращения Валерия Карпина демонстрирует хорошие результаты. Да и ему самому, думаю, важно опередить «Спартак» в турнирной таблице. Можно вспомнить, как Зарема Салихова после очного матча жестко высказалась в адрес тренера. Но он своей работой все уже доказал. С другой стороны, для футболистов нет разницы, девятое место занять или десятое. Все думают только о первом», — цитирует Гришина RT.

«Ростов» и «Спартак» находятся на девятом и 10-м местах в турнирной таблице РПЛ. Обе команды имеют по 38 очков.

В заключительном туре красно-белые сыграют против «Химок». «Ростов» встретится с ЦСКА. Все матчи пройдут 21 мая в 17.00 мск.