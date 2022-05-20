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20 мая, 23:50

Кечинов: «Раньше для «Спартака» существовала одна позиция — первая. Все остальные строчки роли не играли»

Кечинов заявил, что раньше для «Спартака» существовала одна позиция — первая
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, насколько важно для красно-белых завершить сезон РПЛ как можно выше в турнирной таблице.

«Большого значения это уже действительно не имеет. Раньше, когда я сам выступал за «Спартак», в раздевалке таких разговоров даже возникнуть не могло. Для нас тогда существовала одна позиция — первая. Все остальные строчки роли не играли. Вот и сейчас не вижу большой разницы между седьмым и десятым местом», — приводит слова Кечинова RT.

«Спартак» перед заключительным туром чемпионата России занимает 10-е место в турнирной таблице, имея на счету 38 очков.

В субботу, 21 мая, красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005787-kechinov-spartak-mesto-pervoe
Валерий Кечинов
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ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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