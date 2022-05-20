Кечинов заявил, что раньше для «Спартака» существовала одна позиция — первая

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, насколько важно для красно-белых завершить сезон РПЛ как можно выше в турнирной таблице.

«Большого значения это уже действительно не имеет. Раньше, когда я сам выступал за «Спартак», в раздевалке таких разговоров даже возникнуть не могло. Для нас тогда существовала одна позиция — первая. Все остальные строчки роли не играли. Вот и сейчас не вижу большой разницы между седьмым и десятым местом», — приводит слова Кечинова RT.

«Спартак» перед заключительным туром чемпионата России занимает 10-е место в турнирной таблице, имея на счету 38 очков.

В субботу, 21 мая, красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч начнется в 17.00 по московскому времени.