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«Нечего говорить о профессиональных качествах человека, который сливает своего генерального директора». Газизов резко ответил Фетисову

Бывший гендиректор «Спартака» Газизов отреагировал на слова Фетисова о взаимоотношениях с Тедеско
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, сейчас работающий в «Уфе», в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-медиадиректора красно-белых Антона Фетисова о взаимоотношениях с Доменико Тедеско. 26 апреля в интервью «РБК-Спорт» Фетисов заявил, что Газизов не хотел видеть немецкого специалиста в роли главного тренера команды.

«Одним словом — фигня все это. Я про Антона уже все сказал. Пусть посмотрит на себя. У меня была возможность убрать Тедеско. Единственный, кто его не убирал, это был я. И сейчас можно что угодно говорить, но все все знают. Антон хороший парень. Но специалист, который сливает своего же генерального директора, о его профессиональных качествах говорить нечего», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов был приглашен на работу генеральным директором «Спартака» после увольнения Томаса Цорна в июле 2020 года. В декабре он покинул клуб из-за разногласий с руководством «Спартака».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством клуб выиграл серебряные медали чемпионата России сезона-2020/21. В мае 2021 года Тедеско по собственному желанию покинул клуб. Сейчас он возглавляет «Лейпциг».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Шамиль Газизов
7
2
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Зенит

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Крылья Советов

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Краснодар

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