«Нечего говорить о профессиональных качествах человека, который сливает своего генерального директора». Газизов резко ответил Фетисову

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, сейчас работающий в «Уфе», в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-медиадиректора красно-белых Антона Фетисова о взаимоотношениях с Доменико Тедеско. 26 апреля в интервью «РБК-Спорт» Фетисов заявил, что Газизов не хотел видеть немецкого специалиста в роли главного тренера команды.

«Одним словом — фигня все это. Я про Антона уже все сказал. Пусть посмотрит на себя. У меня была возможность убрать Тедеско. Единственный, кто его не убирал, это был я. И сейчас можно что угодно говорить, но все все знают. Антон хороший парень. Но специалист, который сливает своего же генерального директора, о его профессиональных качествах говорить нечего», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов был приглашен на работу генеральным директором «Спартака» после увольнения Томаса Цорна в июле 2020 года. В декабре он покинул клуб из-за разногласий с руководством «Спартака».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством клуб выиграл серебряные медали чемпионата России сезона-2020/21. В мае 2021 года Тедеско по собственному желанию покинул клуб. Сейчас он возглавляет «Лейпциг».