Экс-глава медиадирекции «Спартака» Антон Фетисов заявил, что быший генеральный директор клуба Шамиль Газизов не хотел видеть немецкого специалиста Доменико Тедеско в роли главного тренера команды.

«Шамиль не хотел видеть Тедеско тренером. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке, — цитирует Фетисова «РБК Спорт». — У нас вот не получается». Думаю, суть конфликта — это разная ментальность, подход к общению, подход к формированию команды и так далее. Прямое столкновение разных культур.

Также Фетисов добавил, что Газизов был уволен, так как не смог найти общий диалог с акционерами клуба.

«Перед увольнением ему все объясняли, что он не акционер, а генеральный директор клуба. Его призывали не делать резких движений, а выстроить диалог с Федуном и договориться», — добавил Фетисов.

Газизов был приглашен на работу генеральным директором «Спартака» после увольнения Томаса Цорна в июле 2020 года. В декабре он покинул клуб из-за разногласий с руководством «Спартака».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством клуб выиграл серебряные медали чемпионата России сезона-2020/21. В мае 2021 года Тедеско по собственному желанию покинул клуб. Сейчас он возглавляет «Лейпциг».