«Шварцу следовало бы больше доверять Тюкавину. Захаряну комфортнее играть в центре». Мнение Орлова

Комментатор Геннадий Орлов не до конца понимает, почему главный тренер «Динамо» Сандро Шварц нечасто доверял место в стартовом составе бело-голубых Константину Тюкавину.

— Считаю, Сандро Шварц мог бы больше доверять Тюкавину. На мой взгляд, немецкий специалист не до конца использует потенциал парня. И это просчет, — отметил Орлов. — Почему все время верят в Смолова? Он далеко не в каждой игре забивает. А при этом страдает Тюкавин, который остается в запасе.

Талантливый форвард. А ему не разрешают развернуться в полную мощь. Он же вышел на замену в дерби с ЦСКА и покатил в штангу. А если бы играл с первой минуты, возможно, забил бы.

И еще один вопрос по «Динамо». Почему Захарян играет слева? На мой взгляд, он должен действовать в центре, на позиции «десятки». На этом месте он гораздо лучше может проявить свои сильные качества. На фланге Арсен включается лишь эпизодически. Но Шварц так видит... Что-то он недокрутил. Да и Грулев мог бы больше дать команде. Считаю, очень способный игрок. Да еще и свой, как и Тюкавин. Это же здорово. Если бы Константин Иванович Бесков тренировал «Динамо», он бы точно сделал ставку на них.