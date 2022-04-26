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«Шварцу следовало бы больше доверять Тюкавину. Захаряну комфортнее играть в центре». Мнение Орлова

Роман Шишов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов не до конца понимает, почему главный тренер «Динамо» Сандро Шварц нечасто доверял место в стартовом составе бело-голубых Константину Тюкавину.

— Считаю, Сандро Шварц мог бы больше доверять Тюкавину. На мой взгляд, немецкий специалист не до конца использует потенциал парня. И это просчет, — отметил Орлов. — Почему все время верят в Смолова? Он далеко не в каждой игре забивает. А при этом страдает Тюкавин, который остается в запасе.

Талантливый форвард. А ему не разрешают развернуться в полную мощь. Он же вышел на замену в дерби с ЦСКА и покатил в штангу. А если бы играл с первой минуты, возможно, забил бы.

И еще один вопрос по «Динамо». Почему Захарян играет слева? На мой взгляд, он должен действовать в центре, на позиции «десятки». На этом месте он гораздо лучше может проявить свои сильные качества. На фланге Арсен включается лишь эпизодически. Но Шварц так видит... Что-то он недокрутил. Да и Грулев мог бы больше дать команде. Считаю, очень способный игрок. Да еще и свой, как и Тюкавин. Это же здорово. Если бы Константин Иванович Бесков тренировал «Динамо», он бы точно сделал ставку на них.

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Арсен Захарян
Геннадий Орлов
Константин Тюкавин
Сандро Шварц
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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 - : -
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Рубин – Сочи
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