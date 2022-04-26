Геннадий Орлов: «Дзюба и Ерохин абсолютно не умеют обороняться...»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что тренерский штаб «Зенита» допустил ошибку, выпустив с первых минут кубкового матча с «Аланией» Артема Дзюбу и Александра Ерохина.

«Я так и не понял, зачем Сергей Богданович Семак и его помощники в матче с «Аланией» с первых минут выпустили Ерохина и Дзюбу, — отметил Орлов. — Из-за того «Зенит» вылетел из Кубка. Эти футболисты абсолютно не умеют обороняться! На контрасте — Сергеев и Алберто моментально прессингуют, мешают соперникам начинать и развивать атаки. Так вот Дзюба и Ерохин не накрывали игроков «Алании». Вот в чем проблема.

Думаю, «Зенит» все-таки недооценил тогда соперника. Может быть, я чего-то не понимаю, но почему Алберто в кубковой игре не попал в стартовый состав? Необъяснимо... А почему в запасе остались Дуглас Сантос, Сергеев? Ведь они как раз и перевернули ход встречи. То есть «Зенит» показал, что может пройти «Аланию» неоптимальным составом. Потом опомнились. Но...".