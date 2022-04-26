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Геннадий Орлов: «Дзюба и Ерохин абсолютно не умеют обороняться...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что тренерский штаб «Зенита» допустил ошибку, выпустив с первых минут кубкового матча с «Аланией» Артема Дзюбу и Александра Ерохина.

«Я так и не понял, зачем Сергей Богданович Семак и его помощники в матче с «Аланией» с первых минут выпустили Ерохина и Дзюбу, — отметил Орлов. — Из-за того «Зенит» вылетел из Кубка. Эти футболисты абсолютно не умеют обороняться! На контрасте — Сергеев и Алберто моментально прессингуют, мешают соперникам начинать и развивать атаки. Так вот Дзюба и Ерохин не накрывали игроков «Алании». Вот в чем проблема.

Думаю, «Зенит» все-таки недооценил тогда соперника. Может быть, я чего-то не понимаю, но почему Алберто в кубковой игре не попал в стартовый состав? Необъяснимо... А почему в запасе остались Дуглас Сантос, Сергеев? Ведь они как раз и перевернули ход встречи. То есть «Зенит» показал, что может пройти «Аланию» неоптимальным составом. Потом опомнились. Но...".

Артем Дзюба в&nbsp;матче против &laquo;Алании&raquo; в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России. «Зачем Семак поставил Дзюбу против «Алании»? Он не прессингует. А «Спартак» — в тупике». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

Александр Ерохин
Артем Дзюба
Геннадий Орлов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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