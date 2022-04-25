«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле

Победа «Зенита» в гостях над «Краснодаром» в 26-м туре Тинькофф РПЛ стала для сине-бело-голубых шестой за 11 лет (3:1).

Только однажды за годы выступления в премьер-лиге «быки» справились с «Зенитом» на своем поле. В ноябре 2016 года краснодарцы добились победы, забив два мяча в добавленное ко второму тайму время. После той встречи питерцы набрали в гостях у «Краснодара» 13 очков из 15 возможных, забив 14 мячей.

В турнирной таблице Тинькофф РПЛ «быки» идут на шестом месте, имея 39 очков в 25 матчах.

«Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.