Полярус и «Ахмат» расторгли контракт

«Ахмат» на официальном сайте объявил, что полузащитник Артем Полярус покинул команду. 29-летний украинец обратился с просьбой о досрочном прекращении трудового договора по семейным обстоятельствам.

Полярус с 2020 года выступал за грозненскую команду. На его счету 24 матча и 3 гола.

Ранее украинец играл в России за «Химки» в сезоне-2019/20.

«Ахмат» после 19 матчей идет на 5-м месте в чемпионате России. Команда набрала 30 очков.