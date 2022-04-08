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Булыкин: «Динамо» будет тяжело против «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» показывает неплохую игру, я рад за Кержакова. «Динамо» будет очень тяжело. «Динамо» бьется за высокие места, поэтому будет очень мотивированным. Кержаков тоже будет мотивирован против «Динамо» и настроит свою команду, в этом я уверен. Хоть «Динамо» и является фаворитом в этом матче, но очень тяжело предсказать, как он сложится.

«Динамо» сократило отставание от «Зенита»? Когда кто-то догоняет, то это положительно для догоняющего, а для лидера это немного нервно. Лидер начинает нервничать, где-то допускать ошибки. Поэтому у «Динамо» есть хорошие шансы побороться за чемпионство», — сказал Булыкин Betonmobile.ru.

Матчем «Нижний Новгород» — «Динамо» стартует программа 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет 9 апреля и начнется в 14.00.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-dinamo-budet-tyazhelo-protiv-nizhnego-novgoroda-kerzhakov-nastroit-svoyu-komandu

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
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