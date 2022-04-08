Булыкин: «Динамо» будет тяжело против «Нижнего Новгорода»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» показывает неплохую игру, я рад за Кержакова. «Динамо» будет очень тяжело. «Динамо» бьется за высокие места, поэтому будет очень мотивированным. Кержаков тоже будет мотивирован против «Динамо» и настроит свою команду, в этом я уверен. Хоть «Динамо» и является фаворитом в этом матче, но очень тяжело предсказать, как он сложится.

«Динамо» сократило отставание от «Зенита»? Когда кто-то догоняет, то это положительно для догоняющего, а для лидера это немного нервно. Лидер начинает нервничать, где-то допускать ошибки. Поэтому у «Динамо» есть хорошие шансы побороться за чемпионство», — сказал Булыкин Betonmobile.ru.

Матчем «Нижний Новгород» — «Динамо» стартует программа 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет 9 апреля и начнется в 14.00.