Погребняк: «Спартаку» надо просто доиграть сезон. Мы не говорим о борьбе за чемпионство»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос «СЭ» о перспективах «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

«Чемпионат России — довольно специфический турнир. У нас было много испанцев, и как-то у них не складывалось. Мое мнение — «Спартаку» надо будет просто доиграть сезон и подняться как можно выше. То есть мы не говорим о борьбе за чемпионство», — сказал Погребняк «СЭ».

52-летний испанец возглавил команду 5 января 2026 года. До этого он работал в кипрском «Пафосе» с июля 2023 года.

«Спартак» с 29 очками после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/26.