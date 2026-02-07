Погребняк сравнил себя с Соболевым: «В «Томи» первые 9 игр — 0 голов. В результате я стал одним из лучших бомбардиров чемпионата»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос «СЭ» о будущем нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

— Какой совет дали бы Соболеву?

— Давайте будем откровенны: статистика Александра пока оставляет желать лучшего. Тем более в линии нападения «Зенита» всегда проходит ротация: нет основного форварда. Поэтому сейчас идут переговоры с дорогими футболистами.

Много слухов: чтобы Александр ушел в аренду и начал забивать, стабильно играть — тоже вариант. Может быть, «Зенит» просто не его команда. У меня была похожая ситуация в «Томи»: пришел, первые 9 игр — 0 голов. В результате я стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Доверие тренера играет большую роль. Насколько я вижу, Семак доверяет Соболеву, поэтому все в его ногах, в голове. Но игроком основного состава я его не вижу. Это очень конкурентная среда до конца чемпионата, — сказал Погребняк.

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.