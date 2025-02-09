Маурисио о переходе Луиса Энрике в «Зенит»: «Он был одним из лучших игроков бразильского чемпионата»

Бывший футболист «Зенита» Маурисио поделился с «СЭ» мнением о трансфере полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Луис Энрике был одним из лучших игроков бразильского чемпионата. Он обязательно усилит «Зенит». Это сильный вингер, который может приносить команде победы и титулы. «Ботафого», за который играл Энрике последние два года, смог стать чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. И Луис Энрике внес серьезный вклад в этот результат», — сказал Маурисио «СЭ».

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Всего на счету полузащитника 55 матчей за «Ботафого», в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».