Камоцци: «Гарсия не стоит 20 миллионов евро, «Спартак» мог найти игрока дешевле и лучше»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал трансфер нападающего Ливая Гарсии в «Спартак».

«На мой взгляд, Гарсия точно не стоит 20 миллионов евро — это завышенная цена за него. «Спартак» снова совершает рискованные трансферы, они могли найти на рынке игрока дешевле и лучше. Нельзя угадать, как Гарсия заиграет, но ему будет сложно оправдать такую сумму. Но это, безусловно, проблема клуба, а не игрока», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

7 февраля 27-летний тринидадец подписал со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Вместе с АЕКом форвард стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне-2022/23.