Агент Гайича ожидает от ЦСКА предложения о продлении контракта

Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с контрактом футболиста.

«Сейчас я жду следующего шага от ЦСКА, предложения по продлению контракта. Сейчас никаких переговоров нет», — сказал Чалдович «СЭ».

Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне 28-летний серб провел 19 матчей и забил 1 гол.

Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.