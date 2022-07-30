Шишкин: «Никаких сюрпризов не будет. «Зенит» возьмет три очка в матче с «Локомотивом»

Шишкин считает, что «Зенит» возьмет три очка в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Зенита».

«Честно говоря, думаю, что никаких сюрпризов не будет. Понятно, что «Локомотив смотрится неплохо, и такие матчи — своеобразное дерби. Но думаю, что «Зенит» — фаворит и возьмет три очка в этом матче. «Локомотив» может навязать борьбу за счет уровня футболистов. По составу железнодорожники выглядят прилично. «Локомотив» — команда, которая может обыграть и проиграть любому сопернику. Игра может сложиться по-разному, но я думаю, что у «Зенита» шансов больше», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.