Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Шишкин: «Никаких сюрпризов не будет. «Зенит» возьмет три очка в матче с «Локомотивом»

Шишкин считает, что «Зенит» возьмет три очка в матче с «Локомотивом»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Зенита».

«Честно говоря, думаю, что никаких сюрпризов не будет. Понятно, что «Локомотив смотрится неплохо, и такие матчи — своеобразное дерби. Но думаю, что «Зенит» — фаворит и возьмет три очка в этом матче. «Локомотив» может навязать борьбу за счет уровня футболистов. По составу железнодорожники выглядят прилично. «Локомотив» — команда, которая может обыграть и проиграть любому сопернику. Игра может сложиться по-разному, но я думаю, что у «Зенита» шансов больше», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
Воронеж – самый футбольный город прямо сейчас. Как «Факел» разобрался с аварийным стадионом и через 21 год дождался РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кечинов: «Спартаку» предстоит очень сложная игра против «Оренбурга»
Абаскаль: «Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением»
Ринат Билялетдинов — о матче «Спартак» — «Оренбург»: «Исход встречи будет решать исполнительское мастерство в решающих моментах»
Первый тренер Сперцяна: «Эдуард может стать лучшим игроком или бомбардиром РПЛ»
Фанаты ЦСКА с флагами поддержали команду во время тренировки
Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им все равно не обыграть «Зенит»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Изидор: «Даже «ПСЖ» упускал чемпионство, так что и «Зенит» может проиграть в борьбе за титул»
Кечинов: «Спартаку» предстоит очень сложная игра против «Оренбурга»
Абаскаль: «Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением»
Шишкин — о предстоящем матче «Спартака»: «Оренбург» — веселая команда, может преподнести сюрприз»
В «Химках» рассказали, при каких условиях смогут получить компенсацию за Дагерстоля
В «Химках» заявили, что готовы отпустить Дениса Глушакова в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» рассказали, при каких условиях смогут получить компенсацию за Дагерстоля

Изидор заявил, что может уйти из «Локомотива» следующим летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости