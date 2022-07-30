Изидор заявил, что может уйти из «Локомотива» следующим летом

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что может покинуть клуб следующим летом.

«Возможно, это мой последний сезон в команде. «Локомотив» — это трамплин для меня, такие условия мне предложил сам клуб. Вот, к примеру, сейчас ушел Бека-Бека, руководство не стало препятствовать и воспользовалось возможностью продать его. Все прошло очень быстро, переговоры начались во вторник, а закончились в среду. Даже сам Алексис был удивлен скоростью переговоров.

В какой лиге я хотел бы продолжить карьеру? Мне нравятся бундеслига, АПЛ и серия А, но особенный интерес вызывает чемпионат Франции. Мне хотелось бы вернуться домой и показать, на что я способен», — сказал в интервью FootMercato Изидор.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи в 14 матчах за московскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 6 миллионов евро.