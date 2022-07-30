В «Химках» рассказали, при каких условиях смогут получить компенсацию за Дагерстоля

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с защитником Филиппом Дагерстолем.

«Сейчас Дагерстоль пользуется правилом ФИФА по приостановке контракта. Пока он с нами, но я понимаю, что это правило будет продлеваться до бесконечности. Если польский клуб будет заинтересован в приобретении эксклюзивных прав — мы будем общаться. Сейчас мяч не на нашей стороне, потому что нормы права в Европе не работают. «Химки» ничего не получат за Дагерстоля? Польский клуб может просто дождаться окончания контракта с Дагерстолем. И забрать его бесплатно. Мы можем рассчитывать на компенсацию только в случае конкуренции за игрока», — сказал Терюшков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Дагерстоль в марте покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».