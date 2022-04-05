Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:43

Булыкин: «Жаль, что Лоськов и Пашинин не пришлись ко двору»

Булыкин заявил, что у всех возникают вопросы в связи с отстранением Лоськова и Пашинина
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на отстранение от работы с основной командой железнодорожников тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

«Жаль, что такие специалисты, которые всю свою жизнь отдали «Локомотиву», не пришлись ко двору сейчас, — сказал Булыкин Metaratings.ru. - Значит, будут еще какие-то решения в ближайшее время относительно тренерского штаба. Только тогда будет понятно, что руководство коллектива хочет от команды и будущего тренера.

Но я думаю, что у всех возникают вопросы в связи с отстранением Лоськова и Пашинина. Учитывая, что «Локомотив» дозированно выдает такую информацию, думаю, в ближайшее время они нас еще чем-нибудь удивят. Так что остается только следить и пытаться понять, что же там происходит".

4 апреля «Локомотив» объявил, что новым главным тренером команды стал Заур Хапов. Сегодня, 5 апреля, клуб сообщил о завершении сотрудничества с руководителем по спорту и развитию Ларсом Корнеткой и исключении Лоськова и Пашинина из тренерского штаба основной команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-zhal-chto-loskov-i-pashinin-kotorye-vsyu-svoyu-zhizn-otdali-lokomotivu-ne-prishlis-ko-dvoru-1238111/
Дмитрий Булыкин
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вся правда о горохе: польза и вред
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баринов — об отстранении Лоськова и Пашинина: «Это последовательное уничтожение клуба»

«Опять собираются перестроить клуб». Булыкин — об отстранении Лоськова и Пашинина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости