Булыкин: «Жаль, что Лоськов и Пашинин не пришлись ко двору»

Булыкин заявил, что у всех возникают вопросы в связи с отстранением Лоськова и Пашинина

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на отстранение от работы с основной командой железнодорожников тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

«Жаль, что такие специалисты, которые всю свою жизнь отдали «Локомотиву», не пришлись ко двору сейчас, — сказал Булыкин Metaratings.ru. - Значит, будут еще какие-то решения в ближайшее время относительно тренерского штаба. Только тогда будет понятно, что руководство коллектива хочет от команды и будущего тренера.

Но я думаю, что у всех возникают вопросы в связи с отстранением Лоськова и Пашинина. Учитывая, что «Локомотив» дозированно выдает такую информацию, думаю, в ближайшее время они нас еще чем-нибудь удивят. Так что остается только следить и пытаться понять, что же там происходит".

4 апреля «Локомотив» объявил, что новым главным тренером команды стал Заур Хапов. Сегодня, 5 апреля, клуб сообщил о завершении сотрудничества с руководителем по спорту и развитию Ларсом Корнеткой и исключении Лоськова и Пашинина из тренерского штаба основной команды.