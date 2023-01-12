Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:08

Каряка считает, что «Крыльям Советов» будет тяжело заменить Пиняева и Глушенкова

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением об уходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«После ухода Пиняева и Глушенкова футболистам «Крыльев» будет трудно затмить ребят. Они себя очень хорошо проявили в Самаре. Но, думаю, что тренерский штаб что-нибудь придумает. Взяли Сычевого, он должен помочь, надеюсь, что Владимир также продолжит забивать голы.

Могут ли «Крылья» вылететь? Сейчас в РПЛ есть команды, у которых дела обстоят намного хуже, чем у самарцев. Поэтому, думаю, на данный момент «Крылья» не покинут РПЛ", — цитирует Каряку Metaratings.ru.

Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив» 28 декабря, они подписали контракты с клубом на 4 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-futbolistam-krylev-budet-trudno-zatmit-pinyaeva-i-glushenkova-219397/
Андрей Каряка
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гендиректор «Динамо» назвал главные открытия и разочарования первой части сезона
«Динамо» было автором идеи, а РФС принял революционное решение». Пивоваров — о новом формате Кубка России
Пивоваров — о судействе в РПЛ: «Ожидаем возвращения офсайдных линий и последовательных решений»
Гендиректор «Динамо» оценил выступление клуба в первой части сезона
«Вместо убыточных РПЛ и Кубка получили два прибыльных соревнования». Пивоваров — об итогах года
Президент «Бешикташа» назвал неправдой интерес клуба к Баринову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Динамо» оценил выступление клуба в первой части сезона

Пивоваров — о судействе в РПЛ: «Ожидаем возвращения офсайдных линий и последовательных решений»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости