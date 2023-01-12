Гендиректор «Динамо» оценил выступление клуба в первой части сезона

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» заявил, что московская команда подошла в хорошей форме к зимнему перерыву в РПЛ.

— Сначала все складывалось очень сложно, потому что после всем известного решения ФИФА комплектоваться пришлось уже по ходу сезона. У нас уехало много игроков, сменился тренерский штаб. Игровые связи пришлось налаживать с нуля. Трех ведущих футболистов (Дасу, Норманна и Нгамалё. — Прим. «СЭ») мы подписали на флажке трансферной компании — один из них (Норманн. — Прим. «СЭ»), к сожалению, выбыл из строя из-за серьезной травмы.

Но, несмотря на все объективные сложности, к зимнему перерыву мы подошли в хорошей форме, выиграли ряд важных матчей, не проиграли ни в одном московском дерби. Заняли первое место в группе Кубка России, вышли на четвертое место в РПЛ. Команда будет развиваться дальше, — сказал Пивоваров.

«Динамо» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.