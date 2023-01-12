Пивоваров — о судействе в РПЛ: «Ожидаем возвращения офсайдных линий и последовательных решений»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, устраивает ли его работа судей в РПЛ.

— Хотелось бы прежде всего более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково — разными судьями, в различных матчах, с участием разных команд. К этому нужно стремиться.

Касательно работы ВАР — ожидаем возвращения офсайдных линий. Хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют, — сказал Пивоваров.

«Динамо» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.