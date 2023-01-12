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Сегодня, 20:15

Пивоваров — о судействе в РПЛ: «Ожидаем возвращения офсайдных линий и последовательных решений»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, устраивает ли его работа судей в РПЛ.

— Хотелось бы прежде всего более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково — разными судьями, в различных матчах, с участием разных команд. К этому нужно стремиться.

Касательно работы ВАР — ожидаем возвращения офсайдных линий. Хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют, — сказал Пивоваров.

«Динамо» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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