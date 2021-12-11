Ветеран ЦСКА: «Армейцы победили «Арсенал» на классе, без особых проблем, как и ожидалось»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после победы армейцев над «Арсеналом» (2:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Отличная игра от армейцев сегодня, молодцы! ЦСКА победил «Арсенал» на классе, без особых проблем, как и ожидалось. Красно-синие неплохо закончили календарный год, набрали хороший ход перед паузой. На сборах им нужно качественно поработать, чтобы не растерять наработанное. Гол Заболотного? Он бесподобен в моментах, где нужно только подставить ногу. Ему сложно придумывать что-то в одиночку. Без хорошего паса, ему сложно. Антон мало обыгрывает один-в-один. Но мне нравится, как он забивает. Очень надеюсь, что ЦСКА сможет усилиться зимой и побороться за еврокубки. Перспектива для этого однозначно есть!» — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

ЦСКА поднялся на третье место в таблице чемпионата России с 30 очками. «Арсенал» с 19 баллами располагается на 11-й строчке.