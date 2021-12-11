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Ветеран ЦСКА: «Армейцы победили «Арсенал» на классе, без особых проблем, как и ожидалось»

Экс-футболист ЦСКА Пономарев отреагировал на результат матча РПЛ с «Арсеналом»
19:16
Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после победы армейцев над «Арсеналом» (2:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Отличная игра от армейцев сегодня, молодцы! ЦСКА победил «Арсенал» на классе, без особых проблем, как и ожидалось. Красно-синие неплохо закончили календарный год, набрали хороший ход перед паузой. На сборах им нужно качественно поработать, чтобы не растерять наработанное. Гол Заболотного? Он бесподобен в моментах, где нужно только подставить ногу. Ему сложно придумывать что-то в одиночку. Без хорошего паса, ему сложно. Антон мало обыгрывает один-в-один. Но мне нравится, как он забивает. Очень надеюсь, что ЦСКА сможет усилиться зимой и побороться за еврокубки. Перспектива для этого однозначно есть!» — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

ЦСКА поднялся на третье место в таблице чемпионата России с 30 очками. «Арсенал» с 19 баллами располагается на 11-й строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Арсенал Т
Голы
Заболотный, 33 (1:0), Заболотный, 76 (2:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин Ахметов (Щенников, 89 ) Зайнутдинов Бохинен (Кучаев, 23 ) Обляков Эджуке (Бистрович, 84 ) Заболотный
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Беляев, 39) Степанов Гулиев (Луценко, 73) Чаушич Давиташвили (Бьорнстрем, 46) Костадинов Марков Кангва
Предупреждения
Дивеев 69, Ахметов 79  -  Беляев 49, Радакович 75
Судьи
Панин (Дмитров) Веретешкин (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Стипиди (Краснодар) Чистяков (Азов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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