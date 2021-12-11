Судья из Дмитрова Евгений Турбин, работающий в премьер-лиге только в качестве видеоарбитра, сегодня дал повод своим руководителям снять его с воскресного матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Нижний Новгород».

Такой прецедент уже был. Два месяца назад перед матчем «Ахмат» — «Спартак» (0:1) Василия Казарцева заменили другим ВАР — Сергеем Карасевым. Произошло этого после игры ЦСКА — «Краснодар» (0:0), когда ВАР Казарцев не исправил ошибку арбитра Владимира Москалева и в итоге был ошибочно не назначен пенальти в ворота армейцев. Затем председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил, что рефери из Санкт-Петербурга отстранен до конца 2021 года.

Сегодня ЦСКА снова не наказали 11-метровым ударом. На 42-й минуте матча ЦСКА — «Арсенал» (2:0) арбитр Игорь Панин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти. В том эпизоде Зурико Давиташвили успел ударить по мячу, а через мгновение в него врезался Марио Фернандес. Защитник армейцев сбил соперника — тульский футболист получил травму и не смог продолжить игру. Видеоарбитр Турбин в действия Панина не вмешался.

Кстати, назначение Панина на матч с участием «Арсенала» выглядело спорным. Год назад произошел громкий скандал по итогам его работы в игре туляков с ЦСКА (1:5). Претензии к нему возникли и после декабрьской встречи 2020-го «Ротор» — «Арсенал» (1:0).