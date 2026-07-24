Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Эшториле

Российский теннисист Андрей Рублев уступил французу Люке Ван Ашу в четвертьфинале турнира в Эшториле (Португалия) — 6:3, 3:6, 4:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. Рублев 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

19 июля Рублев завоевал титул в Бостаде и поднялся на две позиции в рейтинге АТР. Сейчас он занимает 14-ю строчку. 78-я ракетка мира Ван Аш в полуфинале турнира в Эшториле сыграет против соотечественника Юго Гастона.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 612 620 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Люка Ван Аш (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 3:6, 6:3, 6:4