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Соломатин: «Пенальти в ворота ЦСКА? Изначально мне казалось, что это нарушение»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал ничью команды с «Уралом» (2:2) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«До матча я высказывал некоторые опасения. Пауза на сборные не всегда идет в плюс команде, которая на ходу. «Урал» тренировался в полном составе, готовился в полном составе. Конечно же, матч очень эмоциональный с учетом концовки. Что касается первого пенальти в ворота «Урала», то 99% он был.

Возможный пенальти в ворота ЦСКА? Не просто так арбитр так долго смотрел этот эпизод. Изначально мне казалось, что это нарушение. Арбитры ВАР по-разному смотрели этот момент, но приняли такое решение», — сказал Соломатин «Чемпионату».

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства страны с 43 очками в 23 матчах. «Урал» занимает 13-е место в таблице с 21 очком в 23 матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Урал
Голы
Дивеев, 3 (1:0), Бийол, 7 (1:1), Бикфалви, 55 (1:2), Юсуф Языджи, 90+4 (2:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Щенников (Мухин, 46) Дивеев (Ушаков, 56) Карраскаль (Дзагоев, 71) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи Эджуке (Яковлев, 59)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Колесниченко (Емельянов, 78) Шатов (Мишкич, 78) Магомадов Бикфалви
Предупреждения
Гбамен 66’  -  Кузьмичев 3’, Егорычев 36’
Судьи
Панин (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-4654787-solomatin-ob-igre-cska-pauza-na-sbornye-ne-vsegda-idyot-v-plyus-komande-kotoraya-na-hodu.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
2-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Андрей Соломатин
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
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