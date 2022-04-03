Соломатин: «Пенальти в ворота ЦСКА? Изначально мне казалось, что это нарушение»

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал ничью команды с «Уралом» (2:2) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«До матча я высказывал некоторые опасения. Пауза на сборные не всегда идет в плюс команде, которая на ходу. «Урал» тренировался в полном составе, готовился в полном составе. Конечно же, матч очень эмоциональный с учетом концовки. Что касается первого пенальти в ворота «Урала», то 99% он был.

Возможный пенальти в ворота ЦСКА? Не просто так арбитр так долго смотрел этот эпизод. Изначально мне казалось, что это нарушение. Арбитры ВАР по-разному смотрели этот момент, но приняли такое решение», — сказал Соломатин «Чемпионату».

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства страны с 43 очками в 23 матчах. «Урал» занимает 13-е место в таблице с 21 очком в 23 матчах.