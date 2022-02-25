Бывший футболист ЦСКА Кузнецов рассказал, чего ждет от завтрашнего дерби со «Спартаком»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«В первых играх после рестарта преимущества ни у кого нет. Хоть и были контрольные матчи в предсезонке, но все будут втягиваться. Никто не захочет уступать, отдавать пространства. Жду более сумбурной, чем думающей игры.



Преимущество отдать некому, дерби есть дерби. Как бы ни играли команды в чемпионате, на этот матч они выходят мобилизованными, будут показывать свои лучшие качества», — приводит «Чемпионат» слова Кузнецова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 26 февраля, начало — в 19.00 (мск).