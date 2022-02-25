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Сегодня, 19:22

Бывший футболист ЦСКА Кузнецов рассказал, чего ждет от завтрашнего дерби со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«В первых играх после рестарта преимущества ни у кого нет. Хоть и были контрольные матчи в предсезонке, но все будут втягиваться. Никто не захочет уступать, отдавать пространства. Жду более сумбурной, чем думающей игры.

Преимущество отдать некому, дерби есть дерби. Как бы ни играли команды в чемпионате, на этот матч они выходят мобилизованными, будут показывать свои лучшие качества», — приводит «Чемпионат» слова Кузнецова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 26 февраля, начало — в 19.00 (мск).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4622661-eks-futbolist-cska-kuznecov-rasskazal-kakoj-igry-zhdyot-v-derbi-so-spartakom.html

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ТБ 2.0

17%

1.53

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14%

1.45
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Ф2 (0)

13%

1.61
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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