Губерниев: «При всей моей любви к ЦСКА и «Спартаку» сейчас вся страна думает о том, как Латыпов выступит в эстафете»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Тинькофф премьер-лиги, в котором «Спартак» встретится с ЦСКА.

«Возобновляется сезон сразу с важных матчей. Отлично! Из огня да в полымя. Всем хочется увидеть хороший футбол. Тем более «Спартаку» нужно набираться сил и наращивать мускул перед матчем с «Лейпцигом». Я жду хорошей борьбы, хорошего футбола! Таких матчей буквально несколько в Российской Федерации. Не очень люблю слово дерби. Это соревнования по конному спорту», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также надеется, что болельщики посетят дерби.

«Будут ли завтра готовы команды? Если наш футбол будет в середине февраля готов, значит, у нас действительно хороший футбол. Сомнений в этом нет. Мне интересно, придут ли завтра болельщики. Мало того что холодно, так еще и говорили про бойкоты. Мне кажется, что сейчас после ОИ в ожидании этапов Кубка мира по лыжам, по биатлону, на фоне всплеска результатов в этих видах спорта футбол отходит на второй план. При всей моей любви к ЦСКА и «Спартаку» сейчас вся страна думает о том, как Эдик Латыпов, как наши ребята выступят в эстафете на следующей неделе. Еще и Большунов с Непряевой кубок могут взять!» — добавил Губерниев.

Матч пройдет 26 февраля 2022 года на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.