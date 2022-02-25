Самедов считает, что матч «Спартака» с ЦСКА должен получиться ярким

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Ваноли объяснили значение этого матча, что это дерби. Очень сложно предсказать исход игры. Это будет первый матч после возобновления чемпионата, эмоций ожидаю много с одной и с другой стороны. Все понимают важность игры. Матч должен получиться довольно ярким», — сказал Самедов «СЭ».

Игра с ЦСКА станет первой официальной для «Спартака» под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли. После 18 туров красно-белые (23 очка) занимают девятое место. ЦСКА (30 очков) идет четвертым.

Встреча пройдет в субботу, 26 февраля. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.