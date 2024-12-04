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Кавазашвили предложил усыновить Тюкавина: «Фамилию свою давать не буду»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили попросил руководство «Динамо» усыновить нападающего Константина Тюкавина в рамках премии «Джентльмен года».

«Позвольте мне его усыновить. Он настолько талантливый мальчик, что мне приятно было бы его усыновить. Фамилию свою ему не буду давать», — сказал Кавазашвили.

Церемония награждения «Джентльмена 2024 года», которым был признан Тюкавин, прошла 4 декабря в Москве.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 10 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Тюкавина 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 20 играх.

Анзор Кавазашвили
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
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Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
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Алексей Батраков

Локомотив

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

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Оренбург

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