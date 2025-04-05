Мостовой о ничьей «Локомотива» с «Зенитом»: «Железнодорожникам повезло с голом, Латышонок подставил Вендела»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1).

«В целом, ожидалась тяжелая игра. «Локомотив» был уничтожен в Самаре, поэтому должен был выстоять против принципиального соперника. Железнодорожники большую часть времени хорошо держались. «Локомотиву» повезло с голом, Латышонок подставил Вендела. Потом «Зенит» включился. Глушенков здорово вышел, и Соболев подсуетился. В предыдущем матче этих двоих убрали, и вышедшие на замену игроки сделали результат, а сейчас — наоборот», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» с 47 очками остается на втором месте в РПЛ. «Локомотив» заработал 41 балл и по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41), поднявшись на пятую строчку в турнирной таблице.