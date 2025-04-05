Батраков объяснил свой жест после гола в ворота «Зенита»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков объяснил «СЭ» свой жест после гола в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мой жест после празднования? Это была случайность. Случайно это показал. Никому не адресовано», — сказал Батраков «СЭ».

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

«Локомотив» (41) обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.