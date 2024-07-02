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Кузьмичев: «Почему Галактионов не сохранил Миранчука в «Локо»? Значит, у него нет такого веса в клубе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что у главного тренера команды Михаила Галактионова нет в клубе такого веса, чтобы сохранить в составе Антона Миранчука.

— Михаил Галактионов мог как-то повлиять на эту историю и сказать руководству клуба: оставляйте Миранчука, а то Глушенков и Жемалетдинов уже ушли?

— Наверняка он высказал свое мнение. Но, как мы видим по всем последним решениям, у него нет такого веса, чтобы настоять на своей точке зрения. При всем уважении к Михал Михалычу, слово Юрия Палыча Семина в этой ситуации было бы весомее.

— Семин отстоял бы Миранчука?

— Вне всякого сомнения! Я просто помню ситуацию, когда Алексей Миранчук был близок к уходу в «Рубин». Сложнейшие переговоры! В том, что Леша остался в клубе, — самая большая заслуга принадлежит Юрию Палычу. Тогда он и Илья Геркус сели, подумали и нашли оптимальный вариант. Но Семин реально стоял горой за Миранчука, к его мнению действительно прислушивались.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 полузащитник забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.

1 июля 28-летний россиянин покинул клуб и стал свободным агентом.

Антон Миранчук. «Семин отстоял бы Миранчука! «Локо» не попадет в пятерку по итогам сезона». Мнение Кузьмичева

Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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