Кузьмичев: «ЦСКА не делал Миранчуку предложения. Турция — реальный вариант»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, где полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру.
— Агент Миранчука Вадим Шпинев сказал, что Антон продолжит карьеру в другом чемпионате. Почему? В РПЛ никто не может предложить хавбеку тех условий, которые бы его устроили?
— Нет. Просто раз так получилось с «Локо», точнее — не получилось, Антон хочет попробовать свои силы в другом чемпионате, в другой стране. И Миранчук не раз давал понять, что в РПЛ он намерен играть только в «Локомотиве», другие клубы не рассматривал.
— Не так давно вы сказали, что Антону было бы интересно поиграть в чемпионате Турции.
— Турция, пожалуй, самый реальный вариант. Все возможно. Но ваши коллеги писали также и про ОАЭ, и про Катар. Предложения есть. Знаю, что они прорабатываются.
— Но Катар — это чисто денежная история.
— Да. Поэтому, пожалуй, этот вариант будет рассматриваться в последнюю очередь.
— А ЦСКА делал Миранчуку предложение?
— Нет. Никаких предложений не было.
Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 полузащитник забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.
1 июля 28-летний россиянин покинул клуб и стал свободным агентом.
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14
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15
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Ростов – ЦСКА
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Спартак
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