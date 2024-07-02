Жоаозиньо назвал клуб РПЛ, в который хотел бы вернуться

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» назвал клуб РПЛ, в который хотел бы вернуться.

«Конечно, «Краснодар»! Потому что провел там 7 лет, и это мой первый клуб в России», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

35-летний футболист выступает за «Бразильенсе» с лета 2023 года. Он провел 5 матчей за бразильский клуб. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.