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Сегодня, 10:09

Жоаозиньо назвал клуб РПЛ, в который хотел бы вернуться

Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» назвал клуб РПЛ, в который хотел бы вернуться.

«Конечно, «Краснодар»! Потому что провел там 7 лет, и это мой первый клуб в России», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

35-летний футболист выступает за «Бразильенсе» с лета 2023 года. Он провел 5 матчей за бразильский клуб. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.

Жоаозиньо
РПЛ
ФК Краснодар
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