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Сегодня, 15:42

Ларин — о Горшкове: «Спартак» был настроен серьезно, но Юра очень хотел играть в «Зените»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Юрия Горшкова в «Зенит».

«Ему будет очень тяжело конкурировать с Дугласом Сантосом. Но Юра очень серьезный парень. Хочется, чтобы у него все получилось. Надо отдать должное тому, как он прощался с болельщиками в Самаре и в Питере сразу сходил пообщаться на шоу. «Спартак»? Насколько я понимаю, красно-белые были настроены серьезно. «Зенит» увел Горшкова? Нет, просто Юра очень хотел играть за сине-бело-голуюых», — сказал Ларин «СЭ».

25-летний защитник в июне стал игроком команды из Санкт-Петербурга. Он перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Контракт Горшкова рассчитан до лета 2027 года.

ФК Зенит
Николай Ларин
Юрий Горшков
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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