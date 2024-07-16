Metaratings: Турищев продолжит карьеру в тульском «Арсенале»

Нападающий «Ростова» Максим Турищев перейдет в «Арсенал», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, во вторник, 16 июля, 22-летний футболист должен прибыть в расположение тульской команды. Отмечается, что клубы согласовывают условия перехода. Скорее всего, это будет полноценный трансфер. При этом ростовчане смогут вернуть игрока обратно за маленькую компенсацию.

В прошедшем сезоне Турищев играл на правах аренды за «Родину». Он провел 22 матча за команду во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

В сезоне-2023/24 «Арсенал» занял четвертое месте в Мелбет-Первой лиге. В стыковых матчах туляки уступили «Пари НН» (2:1, 0:2) и не сумели выйти в РПЛ.