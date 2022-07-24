Хусаинов назвал ужасом судейство в матче «Локомотив — «Ростов»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о судействе Алексея Сухого в матче второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Вопрос больше не по пенальти, а по Сухому. Как ты вообще сюда попал? Это же простейший эпизод. И позиция у него была идеальная. Это как же надо не разбираться в единоборствах, чтобы не определить фол в простейшем игровом эпизоде? Это ужас! За это время можно посмотреть пять пенальти», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счет в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» благодаря точному удару с 11-метровой отметки.

Пенальти для московского клуба заработал нападающий Вильсон Изидор. Нарушение в штрафной зоне «Ростова» совершил защитник Данила Прохин и получил желтую карточку.