«Ахмат» — «Факел»: хозяева сравняли счет в первом тайме

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин стал автором гола в матче 2-го тура чемпионата России. Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

Ильин откликнулся на навес с фланга и, выиграв верховую борьбу, красивым парашютом перебросил вратаря воронежцев.