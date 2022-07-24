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Филин объяснил, за счет чего «Химки» смогли победить «Нижний Новгород»

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Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 2-го тура РПЛ (3:0).

«Игра была равна, обе команды пытались показывать футбол в такую непростую погоду. Получилась обоюдная борьба. Ошибки «Нижнего» привели к такому результату, а мы смогли дотерпеть. Ожидали ли мы сами от себя такого старта? Конечно, сейчас все команды выровнялись, только «Зенит» сохранил свой костяк.

Не было на поле Кухарчука? Хорошо, я доволен. Шучу. Любые потери сказываются, но надо, чтобы и остальные могли заменить выпавшего лидера. Надо быть единым целым. Пока «Химкам» тяжеловато. Мы только вот две недели как собрались все вместе, нужно вкатываться за счет игр. Уверен, что дальше все будет только лучше и лучше», — приводит слова Филина Betonmobile.ru.

«Химки», набравшие четыре очка, делят с «Зенитом» третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-filin-oshibki-nizhnego-priveli-k-takoy-krupnoy-pobede-himki-smogli-doterpet

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Ростов 1
2-й тайм

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 4
Торпедо М 0
Матч завершен

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
Александр Филин
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
7
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
10
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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