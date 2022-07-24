Филин объяснил, за счет чего «Химки» смогли победить «Нижний Новгород»

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 2-го тура РПЛ (3:0).

«Игра была равна, обе команды пытались показывать футбол в такую непростую погоду. Получилась обоюдная борьба. Ошибки «Нижнего» привели к такому результату, а мы смогли дотерпеть. Ожидали ли мы сами от себя такого старта? Конечно, сейчас все команды выровнялись, только «Зенит» сохранил свой костяк.

Не было на поле Кухарчука? Хорошо, я доволен. Шучу. Любые потери сказываются, но надо, чтобы и остальные могли заменить выпавшего лидера. Надо быть единым целым. Пока «Химкам» тяжеловато. Мы только вот две недели как собрались все вместе, нужно вкатываться за счет игр. Уверен, что дальше все будет только лучше и лучше», — приводит слова Филина Betonmobile.ru.

«Химки», набравшие четыре очка, делят с «Зенитом» третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.