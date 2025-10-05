Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:15

Бывший арбитр Лапочкин: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти»

Сергей Лапочкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал решение судьи Артема Чистякова назначить пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

Чистяков назначил 11-метровый после вмешательства ВАР на 11-й минуте встречи за то, что полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш сбил на границе своей штрафной форварда красно-синих Алеррандро.

Полузащитник армейцев Иван Обляков реализовал пенальти и сделал счет 2:0.

«У нас чемпионат превращается в целом в чемпионат мутных пенальти. В этом сезоне уже были назначены подобные пенальти, не так давно в матче «Оренбург» — «Динамо». Суть в том, что Жедсон находится сзади Алеррандо. Игрок «Спартака» меняет траекторию, берет чуть левее и, соответственно, пересекает траекторию игрока ЦСКА. Дальше происходит контакт. Мы видим, что это происходит на линии штрафной. Судья назначает штрафной, потому что ему показалось, что фол был за линией. И вот тут самое главное.

Зачем ВАР Виталий Мешков позвал Чистякова смотреть повтор? Мы знаем, что по географии не надо звать судью. Просто нужно было сказать, что контакт был в штрафной и нужно назначать одиннадцатиметровый удар. Раз он его зовет, значит, может быть только одно: для Мешкова это не фол. Чистяков это посмотрел, и, наверное, у него какие-то ассоциации возникли с матча «Оренбург» «Динамо» с подобным моментом. Поэтому он и назначил пенальти», — приводит matchtv.ru слова Лапочкина.

ЦСКА благодаря победе над «Спартаком» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. «Спартак» идет на пятой строчке с 18 очками.

Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Лапочкин (судья)
Читайте также
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Балтика» — махачкалинское «Динамо»: Оффор забил на 90+1-й минуте
Пономарев раскритиковал защитников «Спартака» за матч с ЦСКА: «Вообще нулевые, ни черта не понимают в обороне»
Сперцян об обвинениях в расизме: «Готов доказать свою правоту любыми способами. Полиграф — нет проблем»
Талалаев заявил, что столкнулся с оскорблениями после его слов про отсутствие побед у ЦСКА без пенальти
Челестини — о Торопе: «Войти в дерби, когда легенда клуба покидает поле — это тяжело»
Талалаев — о составе сборной России на октябрьские матчи: «Некоторые решения мне не до конца понятны»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ратель

    Что отличалось при Лапочкине? Способ борьбы с этим ровно 1: признать, что судья всегда прав, потому что он судья - и перестать спорить. А также возмущаться, саркастически рукоплескать итд.

    05.10.2025

  • vvi432

    Сам ты мутный

    05.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Судьи у нас стали просто дном, к сожалению

    05.10.2025

  • gan75

    100%

    05.10.2025

  • Прораб.

    Слишком много "если".

    05.10.2025

  • Bes10

    Чемпионат усилиями газпрема давно превратился в фарс. ЗПРФ

    05.10.2025

    • Талалаев заявил, что столкнулся с оскорблениями после его слов про отсутствие побед у ЦСКА без пенальти

    Сперцян об обвинениях в расизме: «Готов доказать свою правоту любыми способами. Полиграф — нет проблем»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 2 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости