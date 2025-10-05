Бывший арбитр Лапочкин: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал решение судьи Артема Чистякова назначить пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

Чистяков назначил 11-метровый после вмешательства ВАР на 11-й минуте встречи за то, что полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш сбил на границе своей штрафной форварда красно-синих Алеррандро.

Полузащитник армейцев Иван Обляков реализовал пенальти и сделал счет 2:0.

«У нас чемпионат превращается в целом в чемпионат мутных пенальти. В этом сезоне уже были назначены подобные пенальти, не так давно в матче «Оренбург» — «Динамо». Суть в том, что Жедсон находится сзади Алеррандо. Игрок «Спартака» меняет траекторию, берет чуть левее и, соответственно, пересекает траекторию игрока ЦСКА. Дальше происходит контакт. Мы видим, что это происходит на линии штрафной. Судья назначает штрафной, потому что ему показалось, что фол был за линией. И вот тут самое главное.

Зачем ВАР Виталий Мешков позвал Чистякова смотреть повтор? Мы знаем, что по географии не надо звать судью. Просто нужно было сказать, что контакт был в штрафной и нужно назначать одиннадцатиметровый удар. Раз он его зовет, значит, может быть только одно: для Мешкова это не фол. Чистяков это посмотрел, и, наверное, у него какие-то ассоциации возникли с матча «Оренбург» — «Динамо» с подобным моментом. Поэтому он и назначил пенальти», — приводит matchtv.ru слова Лапочкина.

ЦСКА благодаря победе над «Спартаком» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. «Спартак» идет на пятой строчке с 18 очками.