Талалаев заявил, что столкнулся с оскорблениями после его слов про отсутствие побед у ЦСКА без пенальти

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признался, что не ожидал слишком бурной реакции от болельщиков ЦСКА после его слов про результаты московской команды.

«Мой призыв к болельщикам армейцев задуматься по поводу отсутствия побед без пенальти и удалений в семи играх привел к буре эмоций и даже оскорблений со стороны малоизвестных артистов. Поэтому если я сейчас призову задуматься наших и дагестанских болельщиков, что махачкалинское «Динамо» меньше всех забивает в лиге, то, наверное, это тоже будет каким-то таким событием, хотя это просто статистика. Мы готовимся к игре, просматриваем все матчи соперника и от этого отталкиваемся, выстраиваем стратегию. Когда ты констатируешь это в эфире, то не ждешь такой оголтелости от людей», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

В 10-м туре чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0.

Армейцы набрали 24 очка за 11 матчей и лидируют в турнирной таблице РПЛ. Калининградская команда с 17 баллами после 10 игр идет на седьмой строчке.